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Rusya: Ukrayna'ya ait 190'a yakın İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde yok ettik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 187 insansız hava aracının Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Moskova Belediye Başkanı da 2 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 190'a yakın insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde yok ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 07.00'ye kadar 187 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından, Moskova'ya doğru uçan 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 18 Haziran'da Ukrayna'ya ait 789 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin de Ukrayna'nın İHA'larla başkente yoğun saldırı düzenlediğini, Moskova'da 190'dan fazla İHA'yı düşürdüklerini açıklamıştı.

Saldırılar sırasında bazı İHA'lar Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak hasara yol açmış, Moskova bölgesinde 17 kişi yaralanmış, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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