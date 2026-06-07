Rusya: Ukrayna'ya Ait 339 İha'yı Etkisiz Hale Getirdik
Rus hava savunma birlikleri, 13 saat içinde Ukrayna'ya ait 339 insansız hava aracını Moskova dahil 10'dan fazla bölgede ve Karadeniz üzerinde düşürdü.
MOSKOVA, 7 Haziran (Xinhua) -- Rus hava savunma birlikleri, 13 saatlik bir süre içinde Ukrayna'ya ait 339 sabit kanatlı insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, İHA'ların Moskova dahil 10'dan fazla bölgede ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü belirtildi.
Kaynak: Xinhua