Rusya: Şubat Ayından Bu Yana 12 Yerleşim Yerini Ele Geçirdik

Güncelleme:
Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ağır kış koşullarına rağmen şubat ayının başından bu yana 12 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını açıkladı. Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının düşürülmesi de dikkat çekti.

MOSKOVA, 16 Şubat (Xinhua) -- Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ağır kış koşullarına rağmen şubat ayının başından bu yana 12 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.

Gerasimov pazar günü yaptığı açıklamada, Sumi bölgesindeki Popovka ve Sidorovka ile Harkov bölgesindeki Çuhunivka'nın ele geçirilen yerleşimler arasında bulunduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, ülkenin hava savunma sistemleri son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 222 insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Bakanlık, Ukrayna krizinin başlamasından bu yana Ukrayna'ya ait 670 uçağı, 283 helikopteri, 650 karadan havaya füze sistemini ve 114.000'den fazla İHA'yı imha ettiklerini belirtti.

