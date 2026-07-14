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Rusya: Son 12 Saatte Ukrayna'ya Ait 146 İha'yı Düşürdük

Rusya: Son 12 Saatte Ukrayna'ya Ait 146 İha'yı Düşürdük
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 12 saatte Ukrayna'ya ait 146 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı. Moskova Belediye Başkanı, başkent hedefli 5 İHA'nın düşürüldüğünü doğruladı.

MOSKOVA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın hava savunma güçleri, son 12 saat içinde Ukrayna'ya ait 146 insansız hava aracını (İHA) imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz Moskova saatiyle pazartesi günü 08.00 ile 20.00 arasında Moskova, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Kırım, Ryazan ve Tula bölgeleri dahil olmak üzere Rusya'nın kontrolündeki topraklar üzerinde, ayrıca Azak Denizi ve Karadeniz sularında Ukrayna'ya ait 146 sabit kanatlı İHA'yı tespit ederek imha etti" ifadelerini kullandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada, hava savunma birliklerinin pazartesi öğleden sonra başkenti hedef alan 5 İHA'yı düşürdüğünü doğruladı. Sobyanin, "Acil müdahale ekipleri enkazın düştüğü bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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