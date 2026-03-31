Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

GEÇİCİ TEDBİR

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uşak Belediye Başkanı Özkan YALIM, hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 30.03.2026 tarih ve 2026/200 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

OTEL ODASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özkan Yalım, Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle yarı çıplak halde gözaltına alınmıştı. Özkan'ın sevgilisinin otelde kaydının bulunmadığı ve aynı zamanda belediye çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı. Gözaltı görüntüleri ile gündeme oturan Yalım, daha sonra tutuklanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL ÖZÜR DİLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalım’ın gözaltına alınmasının ardından partisinin Çanakkale mitinginde yaptığı konuşmada, "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumludur. Böyle görüntülere kapı açtığımız için utandım, özür dilerim. Buna alan açıldığı için büyük sıkıntı içindeyim. Sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP DİSİPLİNE SEVK ETMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre de dün partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Yalım’ın parti üyeliğinin askıya alındığını ve disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

