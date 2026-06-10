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İstanbul merkezli 'rüşvet' soruşturmasında Özgür Özel'in eski makam şoförüne gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı'nın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Yüzer'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu belirtildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' ve 'çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Yüzer'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet' soruşturması kapsamında bugün Manisa'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapılıp, bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden Cem Yüzer'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu bildirildi.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği Gözaçan'ın da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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