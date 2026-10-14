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Rüşvet operasyonunda Damal Belediye Başkanı Çamlıyurt dahil 10 şüpheli tutuklandı

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Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet' suçundan hakimlikçe tutuklandı.

Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Hanak Adliyesine götürülen 10 şüphelinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe "rüşvet" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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