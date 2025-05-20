Ruşen Çakır'dan Akşam Gazetesi'ne Şikayet

(İSTANBUL) - Gazeteci Ruşen Çakır, Akşam Gazetesi'nde yer alan, "Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un, bazı gazetecileri finanse ettiği" iddialarına ilişkin haberde kendi isminin de geçmesi nedeniyle gazetenin Sorumlu Müdürü Recep Mert hakkında "hakaret" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından şikayette bulundu.

Akşam Gazetesi'nde yer alan, "Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un bazı gazetecileri finanse ettiği, Emrah Bağdatlı'nın da bu gazetecilere para teslimini yaptığı" iddialarına ilişkin haberde ismi geçen gazetecilerden Ruşen Çakır, iddialarla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Çakır, avukatı aracılığıyla Akşam Gazetesi'nin Sorumlu Müdürü Recep Mert hakkında, "hakaret" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde, Ruşen Çakır'ın Emrah Bağdatlı'yı tanımadığı, 11 kez görüştükleri iddiasının tamamen yalan olduğu belirtilerek, Ruşen Çakır'ın Murat Ogun'dan, Emrah Bağdatlı'dan veya herhangi bir üçüncü kişiden zarf içerisinde elden para almadığı da kaydedildi.

Şikayete konu haberde, "Çakır'ın, Murat Ongun ile 3 kez telefonda görüştüğü, 18 kez ve aylık düzenli görünümü veren buluşma gerçekleştirdiği, Emrah Bağdatlı ile de Çakır'ın aynı noktalarda 11 kez görüştükleri ve görüşmeleri akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri" öne sürülüyor.