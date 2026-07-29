Rus yetkili, Ryazan bölgesine düzenlenen İHA saldırısında 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Rusya'nın Ryazan bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 6 kişinin yaralandığı ve sanayi tesislerinde yangın çıktığı belirtildi.

Ryazan Valisi Pavel Malkov, yaptığı yazılı açıklamada, gece boyunca bölge üzerinde 45 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

Düşürülen İHA'lara ait enkazların sanayi tesislerinde yangına yol açtığını aktaran Malkov, bölgedeki bir ev ile bir binanın da hasar gördüğünü kaydetti.

Malkov, saldırıda yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

Olay yerinde acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Malkov, saldırının etkilerinin giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

Rus e-ticaret platformu Wildberries'den yapılan açıklamada ise şirketin Ryazan'daki lojistik merkezinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA