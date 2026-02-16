Rusya'dan Çin'e Yapılan Seyahatler 2025'te Yüzde 33,6 Arttı

MOSKOVA, 16 Şubat (Xinhua) -- Rus turistlerin yurtdışına gerçekleştirdiği seyahat sayısı 2025 yılında yüzde 16 arttı. Rusya'nın Resmi Gazetesi'nin, Rusya Tur Operatörleri Birliği verilerine dayandırdığı pazar günkü haberine göre Çin'e yapılan seyahat sayısındaki artış ise yüzde 33,6 olarak kaydedildi.

Uzmanlara göre Çin'e yapılan seyahatlerdeki bu artış, vize zorunluluğunun kaldırılması, uçuş seçeneklerinin genişlemesi ve yeni charter uçuşlarının başlatılmasından kaynaklanıyor.

Haberde söz konusu seyahatlerin büyük kısmının, sınır bölgelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Rusya'nın Uzak Doğu bölgesi sakinlerince yapıldığına dikkat çekildi.