Rusya'dan Çin'e Yapılan Seyahatler 2025'te Yüzde 33,6 Arttı

Güncelleme:
Rusya'nın resmi verilerine göre, 2025 yılında Rus turistlerin yurtdışına yaptığı seyahatlerde yüzde 16'lık bir artış meydana geldi. Çin'e olan seyahatlerde ise artış yüzde 33,6 olarak belirlendi. Uzmanlar, vize muafiyeti ve yeni uçuşların etkili olduğunu belirtiyor.

MOSKOVA, 16 Şubat (Xinhua) -- Rus turistlerin yurtdışına gerçekleştirdiği seyahat sayısı 2025 yılında yüzde 16 arttı. Rusya'nın Resmi Gazetesi'nin, Rusya Tur Operatörleri Birliği verilerine dayandırdığı pazar günkü haberine göre Çin'e yapılan seyahat sayısındaki artış ise yüzde 33,6 olarak kaydedildi.

Uzmanlara göre Çin'e yapılan seyahatlerdeki bu artış, vize zorunluluğunun kaldırılması, uçuş seçeneklerinin genişlemesi ve yeni charter uçuşlarının başlatılmasından kaynaklanıyor.

Haberde söz konusu seyahatlerin büyük kısmının, sınır bölgelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Rusya'nın Uzak Doğu bölgesi sakinlerince yapıldığına dikkat çekildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
