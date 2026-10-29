Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rus Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusuna yük taşıyan geminin Odessa'da vurulduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Odessa Limanı'na Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisinin denizde İHA ile vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ordu için yük taşıyan bir gemiyi vurduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Gece Odessa Limanı'na Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisi denizde vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Marmara'da batan gemiden acı haber! 10 mürettebat aranıyordu

Marmara'da batan gemiden acı haber! 10 mürettebat aranıyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Sürpriz Erdoğan-Trump görüşmesi! Mekke İttifakı detayı çarpıcı
Otobüste halı kavgası! Şoförün yaptığına yolcular da isyan etti

Otobüste ortalık karıştı! Şoförün yaptığına yolcular isyan etti
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 21 yaşındaki genç öldü

Korkunç kazada araç metrelerce uçtu! Daha 21 yaşındaydı
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste