Rus Savunma Bakanı Belousov, Dnepr grubunda İHA kullanımının artırılmasını istedi

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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan "Dnepr Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikleri denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Belousov, Dnepr Kuvvetler Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Gruba bağlı birlikleri teftiş eden Belousov, birlik komutanlarıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda Belousov'a cephedeki durum hakkında bilgi verildi.

Dnepr Kuvvetler Grubu Komutanı Mihayil Teplinskiy, birliklerin modern silah ve teçhizatla donatıldığını bildirdi.

Toplantıda ayrıca, yeni oluşturulan insansız hava araçları (İHA) birliklerinin çatışmalarda görev almasına ilişkin konular ele alındı.

Bakan Belousov, İHA'ların çatışmalarda kullanımının artırılması talimatını verdi.

Kaynak: AA