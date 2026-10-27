Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rus Savunma Bakanı Belousov, Dnepr grubunda İHA kullanımının artırılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Dnepr Kuvvetler Grubu'nun yönetim merkezinde birlikleri denetledi. Belousov, komutanlarla görüşmede İHA'ların çatışmalarda kullanımının artırılması talimatını verdi.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan "Dnepr Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikleri denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Belousov, Dnepr Kuvvetler Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Gruba bağlı birlikleri teftiş eden Belousov, birlik komutanlarıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda Belousov'a cephedeki durum hakkında bilgi verildi.

Dnepr Kuvvetler Grubu Komutanı Mihayil Teplinskiy, birliklerin modern silah ve teçhizatla donatıldığını bildirdi.

Toplantıda ayrıca, yeni oluşturulan insansız hava araçları (İHA) birliklerinin çatışmalarda görev almasına ilişkin konular ele alındı.

Bakan Belousov, İHA'ların çatışmalarda kullanımının artırılması talimatını verdi.

Kaynak: AA
Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...

Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı

Güldüğüne bakmayın fena tutuştu! 53 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu

Yeşilçam efsanesinin hastane odasındaki son görüntüleri ortaya çıktı
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest

Beğeni butonunu çökerten hareket!
Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda

Tarihi zam kapıda! Böylesi ilk kez yaşanacak
Kastamonu'da zihinsel engelli yeğenini hamile bırakan dayıya 24 yıl hapis cezası

Engelli genç hamile çıktı, DNA dayıyı gösterdi! İşte cezası
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var