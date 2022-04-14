Rus saldırısından kaçarak Macaristan'a gelen Ukraynalıların sayısı 601 bini geçti - Haberler

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Rus saldırısından kaçarak Macaristan'a gelen Ukraynalıların sayısı 601 bini geçti

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Rus saldırısından kaçarak Macaristan'a gelen Ukraynalıların sayısı 601 bini geçti

Macaristan Başbakanı İç Güvenlik Başdanışmanı György Bakondi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a giriş yapan Ukraynalıların sayısının 601 bini geçtiğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı İç Güvenlik Başdanışmanı György Bakondi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a giriş yapan Ukraynalıların sayısının 601 bini geçtiğini açıkladı.

Bakondi, kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan Macaristan'a günlük 9-10 bin kişinin giriş yaptığını ve 24 Şubat'tan bugüne kadar gelenlerin sayısının 601 bini aştığını kaydetti.

Macar hükümetinin mültecileri ağırlamak için hazırlıklı olduğunu belirten Bakondi, Ukrayna'dan gelenlere sağlık, barınma, ulaşım, bakım ve istihdam konusunda destek verildiğini söyledi.

György Bakondi, ülkesinin, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmak istemediğini, bu yüzden Ukrayna'ya asker ve silah yollamayacaklarını ayrıca silah geçişine de izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Yabancılar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 24 Şubat'tan bugüne kadar Macaristan'da 15 bin 704 kişinin iltica başvurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Ukrayna, Rusya, Kamu, Güncel, Haberler

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