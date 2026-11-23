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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Dimer kasabasına dün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.

DSNS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dimer kasabasına dün yapılan hava saldırısında isabet alan 5 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, çalışmalarda geceden bu yana 8 cesedin daha bulunduğu, böylelikle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün sabah yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev bölgesindeki Dimer kasabasına saldırı düzenlediğini ve 5 katlı bir apartmanın isabet aldığını belirtmişti.

Apartmanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığını kaydeden Zelenskiy, "Ancak maalesef enkaz altında hala insanlar olabilir, 14 kişiye ulaşılamıyor." ifadesini kullanmıştı.

DSNS'den dün gece yapılan açıklamada, enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarılmıştı.

Rusya bu gece 153 İHA'yla saldırı düzenledi

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine 153 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı belirtilerek, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin 134 İHA'yı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA