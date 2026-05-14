Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 77 kişinin yaralandığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 77 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece ve sabaha doğru düzenlediği hava saldırılarının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkent Kiev'deki çalışmaların devam ettiğine dikkatini çeken Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını ve 10'dan fazla kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Aralarında Harkiv ve Odessa'nın da bulunduğu diğer bölgelere yapılan saldırılarda ise 37 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, "Ülke genelinde toplam 180 yapı hasar gördü ve bunların 50'den fazlası sıradan binalardı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin 750'den fazla görevlisi ile yaklaşık 750 polisin, ülke genelindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı.

Rus ordusunun dünden bu yana ülkesine 56 adet füze ve silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) 1560'dan fazla saldırı düzenlediğini bildiren Zelenskiy, hava savunma kuvvetlerince füze ve SİHA'ların yüzde 93'ten fazlasının imha edildiğini aktardı.

"Rus ordusu Herson'da BM yetkililerinin bulunduğu araca saldırdı"

Zelenskiy, Rus ordusunun Herson'da Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisine ait bir araca da saldırı düzenlediğini belirterek, "Ruslar araca iki kez FPV tipi insansız hava araçlarıyla saldırdı. Rusların hangi araca saldırdıklarını bilmemeleri imkansız. Araçta BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Başkanı ve örgütün 8 çalışanı bulunuyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıda yaralanan olmadığını, BM yetkililerinin olay yerinden tahliye edildiğini ifade etti.