Ukrayna: Rus ordusunun Odessa'daki limana düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki liman altyapısına düzenlediği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar arasında otobüste bulunanlar da var. Saldırı sırasında otoparktaki kamyonlar alev aldı.
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki liman altyapısına yönelik füze saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Odessa bölgesine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Rus ordusunun bölgedeki limanı hedef aldığı kaydedilen açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Yaralılardan bazılarının saldırı sırasında olay yerindeki otobüste bulundukları kaydedilen açıklamada, "Otoparktaki kamyonlar alev aldı ve arabalar da hasar gördü." bilgisi verildi.
Açıklamada, Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki sivil altyapılara yönelik de saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin farklı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesi sürüyor.