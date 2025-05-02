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Rus Ordusunun İHA Saldırıları: 31 Yaralı

Rus Ordusunun İHA Saldırıları: 31 Yaralı
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Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında toplam 31 kişi yaralandı. Saldırılarda bir 13 yaşındaki çocuk da dahil olmak üzere Zaporijya'da 29 kişi, Dnipropetrovsk'ta ise 2 kişi yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Zaporijya kentine İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Fedorov, saldırı nedeniyle biri 13 yaşındaki çocuk 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgeye gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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