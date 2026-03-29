Ukrayna: Rusya bir hipersonik "Kinjal" füzesi ve 442 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya, bu gece ülkeye füze ve İHA'lar kullanarak hava saldırısı düzenledi.

Rus ordusu, Ukrayna'ya bir hipersonik "Kinjal" füzesi ve 442 adet silahlı İHA fırlattı, hava savunma kuvvetlerince 380 İHA etkisiz hale getirildi.

"Modern ve etkili silahların ortak üretimini geliştirmeliyiz"

Rus ordusunun bu gece ülkesine düzenlediği hava saldırısına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımıyla tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, son bir haftada Ukrayna'ya yönelik 40 adet füze, yaklaşık 1450 güdümlü bomba ve 3 binden fazla silahlı İHA'nın fırlatıldığını kaydederek, "Aynı insansız hava araçları, Ukrayna'ya karşı olduğu gibi Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik de kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Avrupa, Orta Doğu ve dünyanın farklı bölgelerini saldırılardan korumak için ortak adımların atılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Modern ve etkili silahların ortak üretimini geliştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.