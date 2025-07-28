Rus Ordusundan Ukrayna'ya Hava Saldırısı: 324 İHA ve 7 Füze Kullanıldı

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Rus ordusu, Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 324 insansız hava aracı ve 7 füze kullanırken, Kiev'de bir apartmanı hedef alması sonucunda 8 kişi yaralandı. Ukrayna hava kuvvetleri, saldırıları büyük oranda önlemeyi başardı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik 324 insansız hava aracı (İHA) ve 7 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde ülkenin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırılarda 324 İHA, 4 seyir ve 3 adet hipersonik "Kinjal" füzesi fırlattığı kaydedildi.

Ukrayna hava kuvvetlerince 2 seyir füzesi ve 309 İHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada, "X-47 M2 (Kinjal) hipersonik füzeleri hedeflerine ulaşamadı." ifadesi kullanıldı.

Kiev'e yapılan saldırıda 8 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko ise idarenin Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rusların kentteki bir apartmanı hedef aldığını aktaran Tkaçenko, saldırıda 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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