Ukrayna: Rus ordusu 160 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 160 insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırılarda 3 kişi yaralanırken, Odessa bölgesinde su ve elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, fırlatılan İHA'ların 108'inin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine 160 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın ülkeye gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun 160 İHA fırlattığı aktarılan açıklamada, bunlardan 108'inin imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, imha edilmeyen İHA'ların Ukrayna'nın 23 farklı noktasına isabet ettiği kaydedildi.

İHA saldırılarında 3 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada Odessa bölgesine yönelik Rus İHA saldırıları nedeniyle 1 kişinin, Harkiv bölgesine düzenlenen İHA saldırıları nedeniyle de 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Odessa'da su ve elektrik kesintileri yaşandı

Öte yandan Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Odessa kentine düzenlediği İHA saldırısında enerji ve sivil altyapının hedef alındığını duyurdu.

Lisak, saldırılar nedeniyle meydana gelen hasarlardan dolayı kentin en büyük semtlerinden birinin su ve elektriksiz kaldığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
