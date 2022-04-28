Rus ordusu Kiev'i vurdu
İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Rus ordusu Kiev'i vurdu Ukrayna'nın başkenti Kiev uzun bir aradan sonra yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.
- Rus ordusu Kiev'i vurdu
KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev uzun bir aradan sonra yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlar düşman Kiev'e saldırdı. Sevchenko semtinde 2 patlama meydana geldi. Ekipler olay yerinde çalışıyor. Saldırıdan zarar görenlere ilişkin bilgiler güncelleniyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel