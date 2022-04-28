Rus ordusu Kiev'i vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus ordusu Kiev'i vurdu

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
 - Güncelleme:

- Rus ordusu Kiev'i vurdu Ukrayna'nın başkenti Kiev uzun bir aradan sonra yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.

- Rus ordusu Kiev'i vurdu

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev uzun bir aradan sonra yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlar düşman Kiev'e saldırdı. Sevchenko semtinde 2 patlama meydana geldi. Ekipler olay yerinde çalışıyor. Saldırıdan zarar görenlere ilişkin bilgiler güncelleniyor" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title