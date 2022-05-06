Rus milyarderin yatı 'Titan', Bodrum'a demir attı (2)

RUS OLİGARKLARIN SÜPER LÜKS YATLARI MARMARİS'TE

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris, Rus oligarkların süper lüks yatlarına ev sahipliği yapıyor. Rus oligark Andrey Molchanoz'e ait olan 74 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı 'Aurora' ile Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki 'The Ragnar' adlı süper yatlar, Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştırıldı. 6 lüks kamarasında toplam 12 konuk ağırlanabilen 'Aurora' ile helikopter pisti dahil birçok lüksü barındıran ve buzlu denizlerde gidebilme özelliğine de sahip 'The Ragnar', mavi tura çıkan yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,