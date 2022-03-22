RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO - Haberler

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RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatının ilçeye demirlemesi üzere bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu.

Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatının ilçeye demirlemesi üzere bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu. Ukrayna bayrakları açan sporcular, savaşa hayır sloganı attı. Bir süre sonra ise bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelerek yelken sporcularını Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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