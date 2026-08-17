Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ile Ukrayna'nın, Latin Amerika'da Rusya'ya karşı provokasyon hazırlığında olduklarını iddia etti.

SVR'den, Batı ve Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik eylemleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Latin Amerika'da Rusya'ya karşı provokasyon hazırlığı yapıldığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen bilgiye göre, bir Batı ülkesinin istihbaratı, Ukrayna istihbaratıyla koordineli olarak Rusya'ya karşı senaryo hazırlıyor. Bunun Latin Amerika'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Rusya'nın Venezuela, Kolombiya ve Meksika'daki uyuşturucu kartellerine ve diğer organize suç gruplarına yasa dışı yollarla silah tedarik etmekle suçlanması planlanıyor. Bu amaçla söz konusu ülkelere (Ukrayna'da) özel askeri operasyon esnasında ele geçirilen Rus yapımı silahlar getiriliyor."

Açıklamada, bu provokasyonu hazırlayanların, "Rusya'nın bölge ülkeleriyle yapıcı ilişkilerini baltalayacağını, Latin Amerika ülke yönetimlerinin Batı'nın Rusya'ya karşı politikasını destekleyeceğini umdukları" öne sürüldü.

Bunun yeni bir olgu olmadığı, Ukrayna'da çatışmaların başlamasından itibaren Rusya'ya karşı bilgi savaşının yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA