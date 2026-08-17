Haberler

Rusya: Batı ve Ukrayna Latin Amerika'da provokasyon hazırlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ile Ukrayna'nın, Latin Amerika'da Rusya'ya karşı provokasyon hazırlığında olduklarını iddia etti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ile Ukrayna'nın, Latin Amerika'da Rusya'ya karşı provokasyon hazırlığında olduklarını iddia etti.

SVR'den, Batı ve Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik eylemleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Latin Amerika'da Rusya'ya karşı provokasyon hazırlığı yapıldığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen bilgiye göre, bir Batı ülkesinin istihbaratı, Ukrayna istihbaratıyla koordineli olarak Rusya'ya karşı senaryo hazırlıyor. Bunun Latin Amerika'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Rusya'nın Venezuela, Kolombiya ve Meksika'daki uyuşturucu kartellerine ve diğer organize suç gruplarına yasa dışı yollarla silah tedarik etmekle suçlanması planlanıyor. Bu amaçla söz konusu ülkelere (Ukrayna'da) özel askeri operasyon esnasında ele geçirilen Rus yapımı silahlar getiriliyor."

Açıklamada, bu provokasyonu hazırlayanların, "Rusya'nın bölge ülkeleriyle yapıcı ilişkilerini baltalayacağını, Latin Amerika ülke yönetimlerinin Batı'nın Rusya'ya karşı politikasını destekleyeceğini umdukları" öne sürüldü.

Bunun yeni bir olgu olmadığı, Ukrayna'da çatışmaların başlamasından itibaren Rusya'ya karşı bilgi savaşının yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi

Mourinho ile Arda arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış

5. kattan atılan kadınla ilgili korkunç gerçek
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak
51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar