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Rus ordusunun Ukrayna'nın bazı bölgelerine bugün düzenlediği hava saldırılarında 6 sivilin yaşamını yitirdiği, 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Odessa kent merkezine 3 kez hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kiper, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Ulusal Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun Zaporijya bölgesindeki farklı yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Harkiv bölgesindeki Zlatopil yerleşim yerinde bir pazar alanına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği, 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Paylaşımda, Dnipropetrovsk bölgesine yönelik saldırılarda da 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA