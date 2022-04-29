Rus güçlerinin füzeyle vurduğu bina

Hasar gören bina Rus güçlerinin dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'ne fırlattığı füzenin bir apartmana isabet etmesi sonucu altı kişi yaralanmıştı. Enkaza dönen binadaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.