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Rus güçlerince vurulan bazı binalarda temizlik çalışmaları devam ediyor

Güncel Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv kentinin dış bölgelerinde sıcak çatışmalar sürerken kent içerisinde Ukraynalı ekipler daha önce Rus güçlerince vurulan bazı binalarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Harkiv itfaiyesi kent merkezinde bulunan ve daha önce hava saldırısına uğramış bir matbaa fabrikasında çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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