Rus güçlerince geçen hafta kaçırılan Ukraynalı gazeteci Roşina serbest bırakıldı

Rus güvenlik güçlerince, geçen hafta Ukrayna'nın doğusundaki Berdyansk şehrinde kaçırılan Ukraynalı gazeteci Viktoriya Roşina serbest bırakıldı.

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Rus güvenlik güçleri tarafından kaçırılan Roşina'nın serbest bırakıldığı kaydedilerek, gazetecinin şu anda güvenli bölgede bulunduğu ve Zaporijye şehrine doğru hareket ettiği belirtildi.

Haberde Roşina'nın, serbest bırakılmadan önce, kaçırılmasıyla Rus güçlerinin alakasının olmadığını dile getirdiği bir video paylaştığı ve bunun, gazetecinin serbest kalmasında etkili olduğu görüşü paylaşıldı.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışma bölgelerinde haber ve görüntüler hazırlayan Roşina, 11 Mart'ta kendisinini Rus ordusunun girdiği Energodar kasabasında bulunduğunu yazmış, 16 Mart'ta ise Rus güvenlik görevlileri tarafından Azak Denizi kıyısında bulunan Berdyansk şehrinde kaçırılmıştı.