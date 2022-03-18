Rus güçleri Kiev'de yine sivil yerleşim bölgesini vurdu - Haberler

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Rus güçleri Kiev'de yine sivil yerleşim bölgesini vurdu

AA - Mustafa Deveci - Güncel
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Rus güçleri Kiev'de yine sivil yerleşim bölgesini vurdu

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Rus güçlerince atılan bir füze Kiev'in Podilskiy bölgesinde sivillere ait yerleşimlerin olduğu alana düştü.

Saldırıda, bölgede bulunan çok sayıda apartmanın yanı sıra bir okulda ağır hasar oluştu.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldı, çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.

AA muhabirinin bölgedeki sağlık ekiplerinden aldığı bilgiye göre, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Rus güçlerinin dün akşam yine Kiev'e düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Ukrayna, Füze, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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