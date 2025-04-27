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Rus Generalin Ölümünde Ukrayna İstihbarat Ajanı Gözaltında

Rus Generalin Ölümünde Ukrayna İstihbarat Ajanı Gözaltında
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Rusya'nın Moskova bölgesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Tümgeneral Yaroslav Moskalik'in öldürülmesiyle ilgili 1983 doğumlu İgnat Kuzin adlı bir şüpheli gözaltına alındı. Kuzin, suçunu kabul ederek Ukrayna istihbaratına çalıştığını ve terör saldırısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya'nın Moskova bölgesinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik'in öldüğü patlamaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 25 Nisan'da Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde otomobilin patlaması sonucu Rus komutan Moskalik'in hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan şüpheli 1983 doğumlu İgnat Kuzin'in Ukrayna istihbaratı ajanı olduğu, Ukrayna'da ikamet iznine sahip olduğu tespit edildi. Kuzin, suçunu itiraf etti. Kuzin, 2023'ten beri Ukrayna istihbaratına çalıştığını, aldığı emirle terör saldırısını gerçekleştirdiğini anlattı. Soruşturma çalışmaları sürüyor."

Açıklamada, patlayıcı cihazın otomobile Kuzin tarafından yerleştirildiği ve Ukrayna'dan etkinleştirildiği ifade edildi.

Olay

25 Nisan'da, Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik'in hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olayı "terör eylemi" olarak nitelendirerek, Ukrayna tarafını suçlamıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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