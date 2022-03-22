Son dakika gündem: Rus askerleri Herson'da protestoculara ateş açtı - Haberler

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Son dakika gündem: Rus askerleri Herson'da protestoculara ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Rus askerleri Herson'un işgal edilmesini protesto eden Ukraynalılara ateş açarak müdahale etti.

Rus askerleri Herson'un işgal edilmesini protesto eden Ukraynalılara ateş açarak müdahale etti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar, Ukraynalılar tarafından protesto ediliyor. Ukrayna'nın Herson kentinde tiyatro binası yakınlarında toplanan halk, Rusları protesto etti. Rus askerleri gösteri yapan kalabalığa ateş açtı. Rus askerlerinin sis bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile sert müdahalede bulunması sonucu, bazı göstericilerin yaralandığı bazılarının ise gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya, 2 Mart'ta Herson'da kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.

(Bekir Keskin/ İHA)

Son dakika gündem: Rus askerleri Herson'da protestoculara ateş açtı

Son dakika gündem: Rus askerleri Herson'da protestoculara ateş açtı

Son dakika gündem: Rus askerleri Herson'da protestoculara ateş açtı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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