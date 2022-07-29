Görüntüler iç acıtıyor! Geri çekilmeyi başaramayan iki Ukrayna askeri Rus askerlerine esir düştü

Sosyal medyada paylaşılan videoda geri çekilmeyi başaramayan Ukrayna askerlerinin, sivil bir aracın içine saklandıkları görülüyor. Söz konusu videoda daha sonra arabaya yaklaşan Rus askerleri, bagajı açıp içindeki iki Ukrayna askerini esir alıyor.

AYAKLARIYLA EZDİLER

Öte yandan paylaşılan videoda Rus askerlerinin iki Ukrayna askerini esir aldıktan sonra askerleri yere yatırıyor. Ardından ayakları ile vücutlarına bastırıp silahın namlusunu askerlere doğru yönelttiği de görülüyor.