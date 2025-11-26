Rümeysa Sanpur'un Ölümü Protesto Edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un öldürülmesi protesto edildi.

Gündoğdu Mahallesi'nde toplanan grup "Şiddete son", "Kadına şiddete hayır" yazılı dövizlerle Kongre Meydanı'na yürüdü.

Bu arada hayatını kaybeden genç kızın, 8 Kasım'da Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kortejde, taşıdığı "Kadına ve çocuğa şiddete hayır" yazılı pankartı, bu kez 12 yaşındaki kardeşi Buket Sanpur'un taşıdığı görüldü.

Hayatını kaybeden genç kızın babası Emin Sanpur, yaptığı konuşmada, sadece Rümeysa için değil, dünyanın dört bir yanında hiçbir suçu, günahı olmadan can verenler için toplandıklarını söyledi.

Sanpur, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

Geçirdiği zorlu süreçte kendisini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür eden Sanpur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kızımın eline kına yakamadım, ben kızımın kınasını kefenine döktüm. Bu tarifsiz bir acı, ama buna yürekten inanıyorum devletimiz en ağır şekilde bunun hesabını soracaktır. Bizler yalnız değiliz, Rümeysa'lar, İlknur'lar, Seymen'ler, Güler'ler yalnız değil. Lüleburgaz onların yanında, Türkiye onların yanında, devlet onların yanında, millet onların yanında."

Olay

21 Kasım'da, Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grubun, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açması sonucu çıkan çatışmada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Kavgaya karışan 16 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Sanpur'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.

Yaşamını yitiren Rümeysa Sanpur'un (19) nişanlısı S.D'nin de aralarında bulunduğu 16 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.