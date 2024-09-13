Rumeli Feneri'nde Balık Ağları Yangınla Söndürüldü

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, SARIYER Rumeli Feneri'nde balık ağlarının konulduğu yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, karadan ve denizden yapılan müdahalelerle balıkçı teknelerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Alev alev yanan balıkçı ağları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Yangın, Rumeli Feneri balıkçı barınağında saat 14.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, balıkçıların balık ağlarını istifledikleri alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağların yanmaya başladığını gören balıkçılar, bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yangına müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine Kıyı Emniyeti yangın söndürme ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına hem karadan hem denizden müdahale etti. Yangın, teknelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.