Üye Girişi
Haberler

Rumeli Feneri'nde Balık Ağları Yangınla Söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Rumeli Feneri'nde balık ağlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, SARIYER Rumeli Feneri'nde balık ağlarının konulduğu yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, karadan ve denizden yapılan müdahalelerle balıkçı teknelerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Alev alev yanan balıkçı ağları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Yangın, Rumeli Feneri balıkçı barınağında saat 14.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, balıkçıların balık ağlarını istifledikleri alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağların yanmaya başladığını gören balıkçılar, bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yangına müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine Kıyı Emniyeti yangın söndürme ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına hem karadan hem denizden müdahale etti. Yangın, teknelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rumeli Feneri Cep Telefonu Balıkçılık İstanbul Sarıyer Güncel Yaşam Olay

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

İşte cinayette düğümü çözecek yazışma

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
Ali Erbaş, teşekkür için Mesut Özil'i çağırdı: Önemli bir iş başardın

Ali Erbaş, teşekkür için Mesut'u çağırdı: Önemli bir iş başardın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17Haziran Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 13. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Eylül Keçiören, Mamak, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 13 Eylül Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 13 Eylül Cuma bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 13 Eylül Cuma Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 67. bölüm, yeni bölümde neler oldu 13 Eylül Cuma? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 13 Eylül Yalı Çapkını 74. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!
title