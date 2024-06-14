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Rumeli'den Balkan'dan Anadolu'ya Halk Oyunları Programı

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Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği tarafından düzenlenen 'Rumeli'den Balkan'dan Anadolu'ya' halk oyunları programı Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Ahmet Dörtler, program öncesi yaptığı konuşmada, dernekte bir araya gelen halk oyunu sevdalılarının yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere katıldığını belirtti. Programda yöresel kıyafetleriyle sahne alan dernek üyeleri ve Makedonya Jupa Ata Lisesi ekibi halk danslarını sergiledi.

Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneğince " Rumeli'den Balkan'dan Anadolu'ya" halk oyunları programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Ahmet Dörtler, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sahnesindeki program öncesi yaptığı konuşmada, dernekte bir araya gelen halk oyunu sevdalılarının yıllardır yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklere katıldığını söyledi.

Ailelerin de etkinliklere katılarak halk oyunu icra ettiğini dile getiren Dörtler, "7'den 70"e herkes halk oyunu oynuyor. Rumeli'den Balkan'dan Anadolu'ya etkinliğimizi sezon kapanış programı olarak yapıyoruz." dedi.

Dörtler, halk oyunları etkinlikleriyle geçmişten geleceğe köprü kurduklarını ve kültürel değerleri tanıttıklarını kaydetti.

Programda yöresel kıyafetleriyle sahne alan dernek üyeleri çok sayıda yöreye ait halk danslarını sergiledi.

Etkinliğin misafiri Makedonya Jupa Ata Lisesi ekibi de ülkelerine ait halk oyunlarından bir bölüm sundu.

Katılımcılar programın sonunda halk oyunu ekiplerini ayakta alkışladı.

Kaynak: AA / Güncel

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