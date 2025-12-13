Ankara'da eğlence mekanına kurşunlama olayında 5 şüpheli tutuklandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanının kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ruhsuzlar' organize suç örgütü üyesi oldukları belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

Çankaya ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki eğlence mekanının 9 Aralık'ta kurşunlanmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, silahlı eylemin 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütü mensupları tarafından, haksız kazanç elde etme amacıyla yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında eylemin, örgüt yöneticileri A.A. ve U.G. ile örgüt üyeleri E.A., M.İ. ve Y.D. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda U.G., E.A., M.İ. ve Y.D. yakalandı. Firari durumda olan örgüt yöneticilerinden A.A. ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dubai'ye kaçmak üzereyken gözaltına alındı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.