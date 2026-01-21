Haberler

Bilecik'te asayiş

Bilecik'te asayiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ruhsatsız av tüfeği taşıyan M.K. adlı kişiye 8 bin 195 lira idari ceza uygulandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde yarı otomatik tüfek tespit edildi ve tüfeğe el konuldu. Ayrıca, huzur ve güven uygulamasında 1,479 kişinin sorgulandığı belirtildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ruhsatsız av tüfeği taşıyan kişiye 8 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Dodurga beldesi yol ayırımında yaptığı yol kontrolünde M.K'nin kullandığı otomobilde yarı otomatik av tüfeği tespit etti.

Ruhsatı bulunmayan tüfeğe el konulurken, M.K'ye "ruhsatsız tüfek bulundurmak veya taşımak uymamaktan" 8 bin 195 lira idari ceza uygulandı

Huzur ve güven uygulaması yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı, 25 ekip ve 78 personel ile 26 noktada, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulamasında, bin 479 kişi ve 7 düzensiz göçmen ile 631 aracı sorguladı.

Sorgulamada, 5 bin 211 lira para cezası uygulanırken, 3 kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinin Türkiye ofisine baskın
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı