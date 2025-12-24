Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın 2025'de 8 savaş bitirdiğini savundu

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin 2025 yılına kadar birçok çatışmayı sona erdirdiğini iddia ederek, Hindistan-Pakistan ve Azerbaycan-Ermenistan gibi örnekler verdi. Ayrıca, Gazze'deki ilerlemeler ve NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarındaki artışa da değindi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2025 yılında 8 savaşı sona erdirdiğini savundu.

Beyaz Saray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Rubio'nun Trump yönetiminin 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Rubio, 2025'te sona erdirildiğini ileri sürdüğü çatışmalara örnek olarak Hindistan– Pakistan, Kamboçya–Tayland ile Azerbaycan– Ermenistan arasındaki süreçleri gösterdi.

Gazze konusunda da önemli bir ilerleme sağlandığını savunan Rubio, "Başkan (Donald Trump) müdahil oldu, savaşı sona erdirdi ve uzun vadeli istikrar ile güvenlik için bir plan hazırladı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Avrupa ziyaretleri sırasında NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 2'den yüzde 5'e çıkardığını aktaran Rubio, Trump yönetiminin sınır güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığını ve yasa dışı göçmenleri ülkelerine geri gönderdiğini ifade etti.

Rubio, Trump'ın uyuşturucu kartellerine karşı mücadele ederek ülke güvenliğini artırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
