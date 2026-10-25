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Rubio, Pakistan ile ilişkilerin Hindistan ortaklığına zarar vermeyeceğini söyledi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan ile ilişkilerin Hindistan ile ortaklığa zarar vermediğini söyledi. Rubio, Hindistan ziyaretinde gerilimin azaltılmasını ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini belirtti.

?????? ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin Pakistan ile ilişkilerinin "Hindistan ile ortaklığının aleyhine" olmayacağını belirtti.

Rubio, Hindistan ziyareti sırasında India Today gazetesine verdiği mülakatta, ABD'nin küresel çıkarları doğrultusunda mümkün olduğunca çok ülkeyle ilişkilerini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Pakistan ile ilişkilerinin yeni olmadığını kaydeden Rubio, "Ancak bu ilişki, çeşitli konularda alacakları kararlar üzerinde umarız daha fazla etkili olmamızı sağlayacak şekilde gelişti. Pakistan ile ilişkimiz hiçbir şekilde Hindistan ile ilişkimiz pahasına yürütülmüyor." ifadelerini kullandı.

Rubio, ABD ile Hindistan'ın terör konusunda aynı kaygıları paylaştığını söyledi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşme ihtimaline değinen Rubio, Washington'ın iki ülke arasında yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.

Rubio, "ABD'nin yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu güvenle söyleyebilirim çünkü savaş görmek istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin işbirliği yapmasının hem Hindistan hem de ABD halkının refah ve güvenliğine katkı sağlayacağını kaydeden Rubio, gerilimin azaltılmasını ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini dile getirdi.

Rubio, Hindistan ile ticaret anlaşması yapmaya oldukça yakın olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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