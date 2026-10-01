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Rubio'nun İran heyetinden ülkeyi terk etmesini istediği öne sürüldü, İran yalanladı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, müzakerelerin tıkanması üzerine İran heyetinden New York'tan derhal ayrılmasını istediği öne sürüldü. İran'ın BM Daimi Temsilciliği iddiayı reddederek heyetin 17 Eylül'de bildirilen program doğrultusunda pazartesi akşamı ayrıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin tıkanmasıyla, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de aralarında bulunduğu heyetten ülkeyi derhal terk etmesini istediği ileri sürüldü.

Axios haber platformuna konuşan ABD'li yetkili, Beyaz Saray'ın 28 Eylül Pazartesi sabahı İran ile görüşmelerde gün içinde ilerleme sağlanabileceğini değerlendirirken öğleden sonra müzakerelerin çıkmaza girdiği kanaatine vardığını iddia etti.

Bunun üzerine Rubio'nun talimatıyla aynı günün akşamı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ülkede bulunan Erakçi ve beraberindeki heyetten New York'tan derhal ayrılmasının istendiği öne sürüldü.

İran heyetinin birkaç saat sonra havalimanına giderek Katar'ın başkenti Doha'ya hareket eden uçağa bindiği belirtildi.

Rubio'nun "sabrı taşmış"

Associated Press (AP) ajansına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili de Erakçi'nin başta 30 Eylül'e kadar New York'ta kalmasının planlandığını öne sürdü.

Yetkililer, bu süre içinde Erakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, çatışmaların sona erdirilmesi ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yürütmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Hafta sonu Katarlı arabulucuların da dahil olduğu temaslarda sınırlı ilerleme sağlandığını kaydeden yetkililer, Rubio'nun "sabrının taştığını" ve İran heyetinden derhal ayrılmasını istediğini iddia etti.

İran, iddiaları yalanladı

İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Heyetin ABD tarafından New York'tan ayrılmaya zorlandığı yönündeki iddiaların reddedildiği açıklamada, 17 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanlığına önceden bildirilen program doğrultusunda heyetin pazartesi akşamı ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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