Rubio, İran'la görüşmelerin olumlu gittiğini ancak Hürmüz'de ücretli geçişe izin verilemeyeceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşandığını ancak Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rubio, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin "tarihin en önemli liderler zirvesinden biri" olacağını belirten Rubio, "ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefiklerinden bazılarının Orta Doğu'daki operasyonlara verdikleri tepkiden hayal kırıklığı duyduğunu" yineledi.

Rubio, bunun ele alınması gereken bir konu olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, liderler düzeyinde görüşülmesi gereken bir konudur. Bu arada, işbirliğine devam ettiğimiz başka alanlar da var. Başkan'ın dün gece Polonya'ya asker konuşlandırma ile ilgili açıklamasını gördünüz. Bu açıklamada, ABD'nin kuvvet konuşlandırması açısından yerine getirmesi gereken küresel taahhütlerinin devam ettiği ve bu durumun sürekli olarak birliklerimizi nereye yerleştireceğimizi yeniden incelememizi gerektirdiği belirtildi. Bu cezalandırıcı bir şey değil, sadece devam eden bir durum ve tüm bu son raporlar ve gerilimler öncesinde de vardı. Dolayısıyla bu, bence çok olumlu ve verimli bir şekilde devam edecek bir süreç ve müttefiklerimizle işbirliği yaparak kararlar alabiliriz."

İran'la müzakerelerin devam ettiğini aktaran Rubio, "Bu nedenle bugün İran meselesinin de konuşulacağını tahmin ediyorum. Biliyorum ki henüz çok erken ancak devam eden görüşmelerle ilgili haberleri bekliyoruz. Hafif bir ilerleme kaydedildi. Abartmak istemiyorum ama biraz hareketlilik oldu ve bu iyi bir şey. Temel prensipler aynı kalıyor. İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu rejim asla nükleer silaha sahip olamaz ve bunu başarmak için zenginleştirme sorununu ele almamız gerekecek. Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum sorununu ele almamız gerekecek." dedi.

Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçişlerden ücret alınmasına dayalı bir sistem kurma girişiminin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu ve dünyada bunu kabul eden hiçbir ülke olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Bunun gerçekleşmesine izin verilemez. Eğer Hürmüz Boğazı'nda böyle bir şey olursa, dünyanın başka yerinde de olur. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler neden 'Biz de bunu yapmak istiyoruz.' demesin?" ifadelerini kullandı.