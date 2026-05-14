ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesinin İran konusunda Çin'den yardım istemediğini söyledi Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesi ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş konusunda Çin'den yardım istemediklerini belirtti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Çin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında NBC News kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmelerinde ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı ele aldıklarını aktaran Rubio, "Çin tarafı, Hürmüz Boğazı'nın askerileşmesinden ve geçiş ücreti sistemi getirilmesinden yana olmadıklarını söyledi. Bu bizim de tutumumuzdur." dedi.

Rubio, Trump ve Şi'nin İran konusunda "ortak zeminde buluştuğunu" ve Çin'in "Tahran'ın nükleer silahlara sahip olmasına karşıtlığını teyit ettiğini" söyledi.

ABD'nin küresel piyasalardan petrol aldığını, dolayısıyla fiyatlara karşı "bağışıklığı" olmadığını ifade eden Rubio, başka ülkelerin daha çok etkilendiğini ve "dahil olmaları gerektiğini" dile getirdi.

Öte yandan, Rubio, Trump'ın Şi'den İran konusunda "hiçbir şey istemediğini" kaydederek, "Çin'in yardımını istemiyoruz. Yardımlarına ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

"Tayvan konusunda ABD'nin politikasında bir değişiklik yok"

Rubio, ABD'nin Tayvan konusundaki politikalarının değişmediğini, önceki başkanların döneminde de şimdi de bu politikanın tutarlı olduğunu savundu.

Trump ve Şi arasındaki görüşmelerde ABD'nin Tayvan'a yönelik silah satışının "önemli bir yer tutmadığını" belirten Rubio, "Bizim bakış açımızdan, mevcut statükoda ve mevcut durumda zorla yapılacak herhangi bir değişiklik, her iki ülke için de kötü olur." dedi.

Rubio, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu ve "halkı isyana teşvik" ve "dış güçlerle işbirliği" suçlarından 20 yıl hapse çarptırılan muhalif medya patronu Jimmy Lai hakkında Trump'ın Şi'ye soru sorduğunu aktararak, "Başkan her zaman bu davayı ve birkaç diğer davayı gündeme getiriyor ve açıkçası bundan olumlu bir yanıt almayı umuyoruz." ifadesini kullandı.