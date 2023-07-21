Rubato Grubu Türkbükü'nde Sold Out Yaptı

Rubato Grubu, Bodrum Türkbükü'ndeki bir mekanda sahne alarak bütün rezervasyonları bitirerek sold out yaptı. Kendilerini dinlemeyen gelen müzikseverlerle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren başarılı grubun solisti Özer Arkun, hayranlarına teşekkür etti ve yeni albüm müjdesini verdi. Rubato Grubu, Ağustos sonunda yayınlanacak olan albüm için aylardır çalıştıklarını ve albümde on şarkı olacağını belirtti. Konserlerini alkışlar eşliğinde noktalayan grup, müzikseverleri heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz akşam Bodrum Türkbükü'ndeki bir mekanda sahne alan Rubato Grubu, bütün rezervasyonları bitirerek sold out yaptı. K

Kendilerini dinlemeyen gelen müzikseverlerle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren başarılı grubun solisti Özer Arkun "Bizlere gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Şarkılarımızı sizlerle birlikte söylemek bizim için çok değerli" diyerek hayranlarına teşekkür etti.

Sahneden sevenlerine albüm müjdesini veren Rubato Grubu 'Yep yeni albüm hazırlıyoruz. Albümüz Ağustos sonunda sizlerle birlikte olacak. Bu albüm için aylardır hiç durmadan çalıyoruz, albümde on şarkı olacak ve bunların bazıları sıfır kilometre şarkılar olacak" diyerek müzikseverleri heyecanlandırdı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Rubato Grubu, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.