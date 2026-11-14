Ruanda soykırımı şüphelisi Belçika'nın Bierbeek belediyesinde yakalandı

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Belçika'nın Flaman bölgesinde, 1994'te Ruanda'da Tutsilere yönelik soykırıma karıştığından şüphelenilen bir kişinin yakalandığı bildirildi.

De Standaard ve Le Soir gazetelerinin haberlerine göre, Ruanda'da bir bakım merkezinde yapılan katliamlara yardım ettiğinden şüphelenilen Jean Baptiste R. adlı kişi, Flaman Brabant bölgesindeki Bierbeek belediyesinde yakalandı.

R'nin, Nisan 1994'te Ruanda'nın Gatagara köyünde katliamların yapıldığı, fiziksel engellilere yönelik Home de la Vierge des Pauvres bakım merkezinin müdürü olduğu belirtildi.

Şüphelinin, Hutu milislerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Tutsileri öldürmesine yardım ettiği iddia ediliyor.

Uzun süre İtalya'da yaşayan R'nin 2023'te Belçika'ya taşındığı kaydedildi.

Belçika Federal Savcılığı, şüpheli hakkında başta soykırım ve insanlığa karşı suçlar olmak üzere, uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleri kapsamında soruşturma yürütüyor.

Soykırımla ilgili 37 dosyada soruşturma sürüyor

Federal Savcılığın, Tutsilere yönelik soykırımla bağlantılı 37 dosyada soruşturmaları sürüyor.

Bu dosyalar kapsamında bugüne kadar 6 kişiye resmen suçlama yöneltilirken bunlardan 4'ü tutuklu bulunuyor.

Belçika'da Ruanda soykırımıyla ilgili bugüne kadar tamamı Brüksel Ağır Ceza Mahkemesinde olmak üzere, 7 dava görüldü. Bu davalar kapsamında 12 kişi mahkum edildi.

Kaynak: AA