Ruanda, hava sahasını ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ait savaş uçağını vurdu

Ruanda ordusu, hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ait savaş uçağını vurdu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, iki Afrika ülkesi savaşın eşiğine geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, yerel saatle 17.03'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ait "Sukhoi-25" tipi savaş uçağı, Ruanda hava sahasını 3 kez ihlal etti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Ruanda tarafından açılan ateş sonucu gövdesine mermilerin isabet ettiği uçak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma şehrine mecburi iniş yaptı. Uçakta çıkan yangın, havalimanı itfaiyesi tarafından söndürüldü. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

İKİ ÜLKE DE BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR

Ruanda,19 Ocak'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamıştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ise Ruanda'yı ülkesinin doğusunda saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek olmakla suçluyor.