Kigali Yunus Emre Enstitüsü, Türk ve Ruanda sepet sanatını aynı projede buluşturdu

Ruanda'da faaliyet gösteren Kigali Yunus Emre Enstitüsü (YEE), ülkenin önemli geleneksel el sanatlarından Agaseke ile Türk örme sepet sanatını aynı projede bir araya getirdi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruanda'nın önemli geleneksel el sanatlarından Agaseke sepeti ile Türk örme sepet eğitim projesi sonrası katılımcılara sertifikaları verildi.

Sertifika törenine Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel ve kursiyerler katıldı.

İki ay süren eğitim programı kapsamında katılımcılara hem teorik bilgi aktarıldı hem de uygulamalı çalışmalarla özgün ürünler ortaya konuldu.

Büyükelçi Yüksel, sertifika alan kursiyerleri tebrik etti.

Kigali YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, enstitünün misyonunun yalnızca Türkiye'nin kültürel mirasını tanıtmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda Türkiye ve Ruanda'nın ortak değerlerini bir araya getirerek kültürel etkileşimi güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Yağcı, bu tür projelerin iki ülke halkları arasındaki dostluğun ve karşılıklı anlayışın gelişmesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.