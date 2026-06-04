Haberler

Kigali Yunus Emre Enstitüsü, Türk ve Ruanda sepet sanatını aynı projede buluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kigali Yunus Emre Enstitüsü, Ruanda'nın geleneksel Agaseke sepeti ile Türk örme sepet sanatını birleştiren bir eğitim projesi düzenledi. İki ay süren program sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Ruanda'da faaliyet gösteren Kigali Yunus Emre Enstitüsü (YEE), ülkenin önemli geleneksel el sanatlarından Agaseke ile Türk örme sepet sanatını aynı projede bir araya getirdi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruanda'nın önemli geleneksel el sanatlarından Agaseke sepeti ile Türk örme sepet eğitim projesi sonrası katılımcılara sertifikaları verildi.

Sertifika törenine Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel ve kursiyerler katıldı.

İki ay süren eğitim programı kapsamında katılımcılara hem teorik bilgi aktarıldı hem de uygulamalı çalışmalarla özgün ürünler ortaya konuldu.

Büyükelçi Yüksel, sertifika alan kursiyerleri tebrik etti.

Kigali YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, enstitünün misyonunun yalnızca Türkiye'nin kültürel mirasını tanıtmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda Türkiye ve Ruanda'nın ortak değerlerini bir araya getirerek kültürel etkileşimi güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Yağcı, bu tür projelerin iki ülke halkları arasındaki dostluğun ve karşılıklı anlayışın gelişmesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

Anlaştığı yıldızı açıkladığına bin pişman oldu