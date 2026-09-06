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Ruanda'da 21. Kwita Izina Goril İsimlendirme Töreni: 22 Yavruya İsim Verildi

Ruanda'da 21. Kwita Izina Goril İsimlendirme Töreni: 22 Yavruya İsim Verildi
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Ruanda'da düzenlenen geleneksel Kwita Izina töreninde, son bir yıl içinde doğan 22 dağ gorili yavrusuna isim verildi. Volcanoes Milli Parkı eteklerindeki etkinlikte konuşan Başbakan Justin Nsengiyumva, isimlendirmenin koruma sözü olduğunu vurguladı. 2005'ten bu yana 460 gorilin isimlendirildiği törenlerde, ülkedeki dağ gorili sayısı 1.060'ı aşarak popülasyonu artan tek büyük primat türü olma özelliğini koruyor.

KİGALİ, 6 Eylül (Xinhua) -- Ruanda'da her yıl düzenlenen gorillere isim verme töreninin 21'incisi gerçekleştirildi. "Kwita Izina" adıyla bilinen törende, son 12 ay içinde doğan 22 yavru dağ goriline isim verildi.

Ruanda'nın kuzeyindeki Musanze ilçesinde bulunan Volcanoes Milli Parkı'nın eteklerinde cuma günü düzenlenen etkinlik yerel toplulukları, doğa aktivistlerini, paydaş kurumları ve dünyanın dört bir yanından gelen konukları, ülkenin dağ gorillerini ve doğa koruma çalışmalarının artarak süren başarısını kutlamak üzere bir araya getirdi.

Törene başkanlık eden Ruanda Başbakanı Justin Nsengiyumva, "Bizim için isim vermek bir kutlamadan çok daha fazlasıdır, bir sözdür. Gorillere verdiğimiz söz ise onların büyümesi, gelişmesi ve çoğalması için ihtiyaç duydukları korumaya, yaşam alanına ve koşullara sahip olmalarıdır" dedi.

Bu yıl "Doğa Koruma Hayattır: Geleceği Sürdürmek" temasıyla düzenlenen etkinlikte, 22 yavruya isim verildi. Kwita Izina'nın 2005 yılında resmi yıllık etkinlik haline gelmesinden bu yana isim verilen dağ gorili sayısı 460'a ulaştı.

Ruanda Kalkınma Kurulu'na göre, Virunga Sıradağları ve Bwindi ekosisteminde yaşayan dağ gorili sayısı an itibarıyla 1.060'ı aştı. Onlarca yıldır hükümetler, doğa koruma kuruluşları, araştırmacılar, veterinerler, korucular ve yerel toplulukların işbirliği sayesinde dağ gorilleri, popülasyonu artmaya devam eden tek büyük primat türü olma özelliğini koruyor.

Kaynak: Xinhua
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