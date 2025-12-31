RTÜK Üyesi Taşcı: Rtük, 2025 Yılında İktidarı Eleştiren Kanallara 92,7 Milyon TL Ceza Kesti

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, 2025'te RTÜK'ün iktidarı eleştiren yayıncılara 52 ceza verdiğini, bu cezaların parasal karşılığının 92,7 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Taşcı, "RTÜK'ün yeni yılda basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engel olmaktan vazgeçip; farklı düşünce ve görüşlerin ekranlarda çok sesli yayınlanmasına olanak sağlamalıdır" dedi.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün 1 Ocak ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında verdiği cezalara ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Taşcı, RTÜK'ün bu yıl kestiği cezaların dağılımının, yayıncıları "iktidarı eleştirenler" ve "iktidarı övenler" şeklinde kategorize ettiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Taşcı'nın paylaştığı "2025 RTÜK'ün Z Raporu"na göre, 'iktidarın icraatlarını sorgulayan ve eleştiren' kanallara toplam 52 ceza verildi. Bu cezalar kapsamında 29 program durdurma, 50 idari para cezası ve toplam 25 gün yayın durdurma kararı alınırken söz konusu yaptırımların parasal karşılığının ise 92 milyon 790 bin 898 TL oldu.

Rapora göre, iktidara yakınlığıyla bilinen yayıncılara yönelik ise RTÜK tarafından 2025 yılı boyunca tek bir rapor hazırlanmadı ve herhangi bir ceza uygulanmadı. Taşcı, iktidara yakın yayıncılara verilen toplam idari para cezasının "0 TL" olduğunu belirterek, "Tele 1 kanalı, 24 Ekimde kayyum atanıncaya kadar en çok ceza alan yayıncı oldu" dedi. Taşcı, şunları kaydetti:

"RTÜK dijital platformları da es geçmedi. 2025 yılında paralı ve bireylerin abone olarak izlediği platformlara yönelik HboMax, Disney Xd, Mubi, Prime Video, Netflix, Spotify ve TV+'a idari para cezaları ve farklı içeriklere olmak üzere toplamda 10 kez katalogdan çıkarma cezası verildi. Dijital Platformlara uygulanan idari para cezasının toplam tutarı ise 2 milyon 888 bin 844 TL oldu. Yeter ki iktidarı övsünler.

"CHP mitingini yayınlamak suç"

Bu veriler RTÜK'ün basın ve ifade özgürlüğünü önceleyen bir anlayıştan uzak bir tutum içerisinde olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. 'Yeter ki İktidarı övsün de ne yayınlarsa yayınlasın' anlayışını RTÜK hızla terletmelidir. Özellikle toplumsal çürümeyi tetikleyen gündüz kuşağı yayınlarının RTÜK'e en çok şikayet edilen programlar olmasına karşın, üç maymunun oynanması topluma yapılan en büyük kötülüktür.

CHP mitingini yayınlamak suç. İktidarı eleştirmenin hatta varlık sebebi iktidarı eleştirmek ve iktidarı hedeflemek olan ana muhalefet partisi CHP'nin yöneticilerinin katıldığı programlar dahi cezalandırıldı. RTÜK tarihinde ilk kez CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in mitinginin canlı verilmesi de 'suç sayılarak' yayıncı cezalandırıldı.

RTÜK'ün yeni yılda basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engel olmaktan vazgeçip; farklı düşünce ve görüşlerin ekranlarda çok sesli yayınlanmasına olanak sağlamalıdır. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve düşünsel özgürlüğünün inşası ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Aksi yaklaşım Türkiye'yi düşünsel çölleşmeye sürüklemeye, çok kanallı tek sesli bir yapı devam edecektir."