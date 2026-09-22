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RTÜK, Turgutlu'daki silahlı saldırıya yayın yasağı getirildiğini bildirdi

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RTÜK, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya yayın yasağı getirildiğini bildirdi. Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla soruşturma boyunca yazılı, görsel, sosyal medya ve internette her türlü yayın yasaklandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yayın yasağı getirilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır.

Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi, soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA
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