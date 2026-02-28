RTÜK'ten yayın hizmeti ilkelerine ilişkin hatırlatma

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin yayınlarda 6112 sayılı kanun kapsamındaki yayın hizmeti ilkelerine uyulması gerektiğini hatırlattı.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'yi ve uluslararası kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelere ilişkin yayın içeriklerinin kamu düzeni, toplumsal huzur ve kamu yararı üzerindeki etkilerinin Kurul tarafından hassasiyetle izlendiği belirtildi.

Paylaşımda, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın hizmeti ilkeleri" başlıklı 8'inci maddesi kapsamında, şiddeti özendirici, meşrulaştırıcı veya sıradanlaştırıcı yayınlara yer verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Toplumda korku, panik, endişe ve infial oluşturabilecek ifade, görüntü ve yorumlardan kaçınılması, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve görüntülerin yayımlanmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, haber ve yorum içeriklerinde tarafsızlık, nesnellik ve ölçülülük ilkelerine riayet edilmesinin bağlayıcı olduğu ifade edildi.

Yayınlarda nefret söylemi, ayrımcı dil ve kutuplaştırıcı ifadelere yer verilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, savaş ve çatışma içeriklerinin kamu yararı ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde ele alınmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu gelişmelere ilişkin yayın hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve sorumlu yayıncılık ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi hususunda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği kaydedildi.